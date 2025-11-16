Influencer di TikTok ha finto un cancro, ha fatto soldi e poi “ha nascosto le bugie”. La influencer britannica ha 3,5 milioni di follower su TikTok: è stata smascherata dopo aver mentito sulla sua diagnosi di cancro. E chi conosceva la star ha rivelato l’oscura verità dietro lo scandalo, ha svelato il Mirror.

Brittany Miller è nota perché condivide contenuti sulla vita da mamma amorevole di due gemelli con i suoi 3,5 milioni di follower su TikTok. Dalle ricette nutrienti per i più piccoli alle passeggiate in famiglia nei boschi, ha creato con cura un marchio redditizio come guru dello stile di vita.

Ma nel 2017, era una ventunenne poco conosciuta che viveva nell’Oxfordshire e sognava di diventare una star dei social media. Il suo piccolo seguito online è rimasto distrutto quando ha improvvisamente rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro gastrico al terzo stadio.

Una pagina per gli aiuti alla influencer di TikTok

Gli amici si sono subito schierati dalla sua parte. Fu lanciata una pagina di crowdfunding per offrire supporto finanziario e l’interesse per la sua tragica storia iniziò a crescere. Ma con la stessa rapidità con cui si diffuse l’annuncio della sua malattia, svanì senza spiegazioni. La diagnosi non fu mai più menzionata e ogni traccia della storia sembrò sparire da internet.

Solo nel 2020, quando Brittany collaborò con un’organizzazione benefica per la sensibilizzazione sul cancro al seno, la sua ex migliore amica decise di farsi avanti, rivelando che l’intera malattia era stata inventata. L’influencer aveva apparentemente implorato denaro per contribuire a finanziare le cure per un cancro che non esisteva.

In un lungo post in cui denunciava Brittany, la sua ex amica Beth ha scritto online: “Brittany è stata la mia migliore amica dai 16 ai 21 anni. Brittany ha mentito su cose davvero orribili che non mi sento a mio agio a scrivere sui social media, ma l’ultima confessione è stata che nel novembre 2017 le è stato diagnosticato un cancro gastrico in stadio 3. Quando l’ho scoperto, ho fatto tutte le ricerche possibili per aiutarla, le ho preparato un cesto con tutti i prodotti e gli alimenti che potevano aiutarla, mi sono presa cura di lei, ho cucinato per lei, le ho trasferito denaro per andare ai suoi appuntamenti di radioterapia/per qualsiasi cosa di cui avesse bisogno.”

Condividendo un vecchio selfie con l’influencer, ha affermato: “Litigava con me se passavo del tempo con la mia famiglia e non con lei, si arrabbiava se non volevo uscire la sera con lei perché ero preoccupata per la sua malattia, inventava scenari come: ‘È la fine della mia seduta di radioterapia di tre mesi. Il tumore si è ridotto. Per favore, vuoi venire a bere qualcosa con me?’… Ha anche creato una PAGINA GO FUND ME e mi ha chiesto di inviarla a tutti coloro con cui lavoravamo per fare una donazione.”

Ben 3,5 milioni di follwer

Brittany ora ha ben 3,5 milioni di follower su TikTok, e molti dei suoi fan più fedeli non hanno idea dell’inganno. Ma la triste verità è finalmente venuta a galla quando Brittany ha rotto il silenzio, ammettendo di aver finto di avere un cancro. “Non ho mai voluto parlare di questo periodo della mia vita perché è stato molto difficile per me, ma devo ai miei follower e alle persone che mi sostengono di dirvi la mia verità”, ha detto in un video commovente lunedì. L’influencer ha poi spiegato che nel 2017 soffriva di “gravi problemi di salute mentale” ed era “depressa e con tendenze suicide, persa e confusa”.

La ventinovenne ha rivelato di aver perso il compagno e il lavoro, e che “molte cose mi hanno portato a soffrire di disturbi mentali”. Brittany ha detto di essersi “profondamente pentita” di aver confidato a un’amica di “avere una malattia, il cancro”, descrivendola come “una frase stupida di cui mi pento profondamente”.

Parlando apertamente pochi giorni prima del video di scuse di Brittany, un’ex amica ha affermato che l’influencer aveva creato lei stessa la pagina JustGiving e aveva convinto altri a condividerla per suo conto. “Brittany ha mentito a tutti noi, non solo ai suoi amici, ma anche ai suoi follower online”, ha dichiarato in forma anonima al The Sun. “Ora la gente la segue e non ha idea di come sia veramente. Sì, è successo anni fa, ma mentire sul cancro è davvero sbagliato. Molti dei suoi follower hanno familiari che convivono con il cancro, ma non sanno che ogni volta che guardano uno dei suoi video, stanno dando soldi a una frode.”

Una fonte che conosceva Brittany da quando era bambina a Bicester ha anche detto al Mirror che l’influencer è riuscita a ingannare il suo pubblico per così tanto tempo usando una tattica inquietante sui social media. “La gente della nostra città natale lo sapeva da anni, ma ci è voluto molto tempo prima che venisse fuori perché nel frattempo si è trasferita”, hanno detto. “Ha anche un filtro sui suoi commenti, quindi qualsiasi parola relativa alla storia non appare mai e cancella attivamente quelle che arrivano, bloccando la persona che ha scritto il commento.

Nel tentativo di mettere le cose in chiaro, Brittany ha insistito nel suo video di non averlo fatto per “intenti dolosi o per truffare le persone”. Ha continuato: “L’ho fatto per tenere vicine le persone della mia vita. Non lo giustifico, capisco perché l’ho fatto e ho imparato dai miei errori. Questa non è stata una truffa di lunga data”.

Brittany ha anche affermato che sono stati i suoi amici a creare una pagina di raccolta fondi a suo nome, ma l’ha fatta immediatamente rimuovere quando ha visto che erano state effettuate delle donazioni. “E mi dispiace profondamente per chiunque abbia provocato, per aver detto quello che ho detto”, ha aggiunto. “Questo è successo anni prima che fossi sui social media, non l’ho fatto per i like o i follower. So quanto sia orribile questa malattia e mi dispiace tantissimo. Ho ammesso quello che ho fatto e ho chiesto scusa alle persone che ho ferito”.