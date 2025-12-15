Ha trovato in casa un amico della moglie e lo ha scambiato per l’amante di lei. A quel punto, il marito della donna ha imposto all’ospite di inginocchiarsi e lo ha preso a martellate in testa. La vittima si è salvata solo perché ha avuto la prontezza di fuggire dopo il primo colpo vicino alla tempia. Il fatto risale al dicembre 2024 ed è avvenuto in un appartamento di San Giovanni a Roma. Ora è arrivata la sentenza a piazzale Clodio: il marito della donna è stato condannato a 4 anni di carcere con il rito abbreviato, anche se la procura ne aveva chiesti nove. L’accusa è quella di tentato omicidio.

In un primo momento l’amico della moglie ha assecondato l’uomo, inginocchiandosi, pensando che così lui si salvasse. Ma le cose sono andate diversamente. Rimasto gravemente ferito, l’uomo ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata. Secondo il capo d’imputazione, l’aggressore ha “compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte”.