La cosiddetta “Giornata di disordini”, organizzata per chiedere la liberazione degli ostaggi e la fine immediata della guerra, è iniziata stamattina a Gerusalemme con azioni dimostrative nei pressi della residenza del premier Benyamin Netanyahu. Alcuni manifestanti hanno infatti dato fuoco a cassonetti e pneumatici, creando un “anello di fuoco” attorno alla zona e provocando danni a diverse auto. Le fiamme, divampate anche a soli 100 metri dalla residenza ufficiale, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco ed evacuazioni precauzionali, senza feriti. La protesta, guidata da Anat Engerst e Vicky Cohen, madri di due ostaggi, si è diffusa in vari quartieri, tra cui Rehavia e Givat Ram, e davanti all’abitazione del ministro Ron Dermer, accusato di non aver ottenuto risultati nei negoziati. Alcuni attivisti si sono inoltre barricati nella Biblioteca nazionale, mentre nuovi cortei si concentrano attorno alla Knesset.