L’avrebbe presa a martellate perché gli avrebbe impedito di passare con l’auto. Una 25enne ha denunciato di essere stata colpita più volte alla testa da un automobilista di circa 60 anni a Bari. L’uomo, dopo aver chiesto alla giovane che era in monopattino di spostarsi per farlo passare, ha inseguito lei e il suo ragazzo, che era in bici, e l’ha aggredita. La denuncia è stata presentata ai carabinieri, assistita dall’associazione Gens Nova dell’avvocato Antonio La Scala.

Secondo quanto raccontato dalla giovane alla stampa locale, l’aggressione è avvenuta la sera dell’11 febbraio in viale Unità d’Italia. Lei era in monopattino e il suo ragazzo in bici. L’uomo, a bordo della sua auto, ha iniziato a suonare il clacson chiedendo ai due di spostarsi. La ragazza, allora, lo ha invitato a stare calmo e con il suo fidanzato ha proseguito fino a una piazzetta non molto distante. Qui ha notato l’auto dell’uomo parcheggiata. Il 60enne, allora, sarebbe sceso impugnando un martello.

Dopo essersi avvicinato alla ragazza, l’automobilista avrebbe iniziato a colpirla prima alla nuca e poi alla testa, procurandole una ferita che ha richiesto alcuni punti di sutura. L’aggressione è stata interrotta dal fidanzato della vittima e da altre persone presenti che hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati non avrebbero però trovato il martello. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, l’uomo lì per lì non sarebbe stato arrestato.