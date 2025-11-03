Un drammatico incidente domestico ha scosso la comunità di Chivasso, in provincia di Torino. Una giovane di 24 anni ha investito e ucciso la propria nonna, Graziella Ojes, di 79 anni, mentre stava parcheggiando la sua Fiat Punto. La donna è rimasta schiacciata tra due auto, la vettura della nipote e una Bmw posteggiata davanti. L’impatto è stato violentissimo e per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, sotto gli occhi disperati della nipote.

I soccorsi e le indagini

Il tragico incidente è avvenuto lunedì mattina poco prima delle 8. La ragazza, sotto choc, ha raccontato di non essersi accorta della presenza della nonna mentre faceva manovra in retromarcia. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile a causa delle gravi ferite riportate dalla vittima.