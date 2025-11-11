Una tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri a Pordenone, dove una donna di 75 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in via Udine, all’altezza dell’incrocio con via Sile, non lontano dalla propria abitazione. Secondo i rilievi della Polizia locale del Distretto del Friuli Occidentale, l’anziana sarebbe stata urtata e trascinata per circa venti metri da una Mercedes Classe A guidata da un 32enne di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. La donna è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso di Pordenone, dove purtroppo è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.