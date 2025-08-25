La notte del 29 marzo scorso a Lurago Marinone, nel Comasco, un gesto di generosità si è trasformato in tragedia. Noemi Fiordilino, 20 anni, era scesa dall’auto insieme al fidanzato per soccorrere un coniglietto ferito lungo la strada, quando è stata travolta e uccisa da un’auto in corsa. Alla guida c’era un 32enne, che non si è fermato a prestare soccorso e che, secondo i primi rilievi dei carabinieri, presentava un tasso alcolemico di 1,46.

La dinamica della vicenda ha subito destato sgomento: l’uomo, oltre a guidare in stato di ebbrezza, aveva la patente scaduta e una gamba ingessata. Quando i militari si presentarono a casa sua, Crudo cercò inizialmente di sviare le indagini raccontando che la sua auto era stata rubata. In realtà, il veicolo venne ritrovato abbandonato in un campo poco distante. Arrestato subito dopo l’incidente, ha passato tre mesi in carcere prima di confessare le proprie responsabilità. Successivamente ha ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo che dovrà chiarire le circostanze e stabilire l’entità della pena.

La battaglia legale della famiglia Fiordilino

Sul fronte giudiziario, però, il caso è tutt’altro che chiuso. L’avvocato Edoardo Mastice, legale della famiglia Fiordilino, ha dichiarato a Il Corriere della Sera la volontà di contestare i risultati dei primi accertamenti. “Stiamo aspettando che il pm integri le indagini con i risultati ottenuti dai nostri periti. Per esempio abbiamo dimostrato che il tasso alcolemico alle 2 di notte, al momento dell’impatto, era di 1,80. Con un valore così alto la pena va dagli 8 ai 12 anni”.

Il punto è decisivo ai fini processuali: con un tasso inferiore a 1,50 e con rito abbreviato, l’imputato rischierebbe meno di 4 anni di condanna, con la possibilità di chiedere l’affidamento ai servizi sociali. Se invece verrà accertato che il livello di alcol superava 1,50, la pena minima non scenderebbe sotto i 7 anni, rendendo inevitabile il carcere.