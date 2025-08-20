Tragedia nel pomeriggio di ieri a Loreggia, in provincia di Padova. Un ragazzo di 15 anni, Martin Pattaro, residente a Trebaseleghe, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in sella alla sua bicicletta, nei pressi della pista ciclabile “Ostiglia”. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura proveniente dalla tangenziale ha travolto il giovane che stava attraversando. L’impatto è stato violentissimo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del Suem, giunti con ambulanza ed elicottero del 118, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il conducente dell’auto, sotto choc, avrebbe riferito ai soccorritori di non essersi accorto della presenza del quindicenne in mezzo alla carreggiata. L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti clinici previsti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. La comunità di Loreggia e del vicino Camposampierese è scossa da questa nuova tragedia: si tratta infatti del terzo incidente mortale avvenuto nella zona nell’arco di un mese.