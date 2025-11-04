Goli Kouhkan era stata data in moglie a un parente quando aveva 12 anni. Ne aveva 18 quando è stata arrestata per la morte del marito, nel 2018, e condannata a una pena pecuniaria per aver partecipato all’omicidio. Ora, a sette anni di distanza dall’omicidio, Kouhkan ha poche settimane di tempo per trovare il denaro, ovvero 10 miliardi di toman (oltre 90mila euro) per risarcire la famiglia della vittima entro dicembre, altrimenti verrà giustiziata.

“Non è un caso isolato”

Stando a quanto raccontato dall’associazione Iran Human Rights, dopo aver subito abusi per anni, Kouhkan era fuggita dal marito violento e tornata a casa, ma il padre l’aveva immediatamente respinta: “Ho dato via mia figlia con un vestito bianco, l’unico modo in cui puoi rivenire è avvolta in un sudario”. Dopo essere tornata dal marito, Kouhkan ha reagito quando ha visto l’uomo picchiare il figlio di cinque anni. A quel punto, per farsi aiutare, ha chiamato un suo cugino, che è rimasto coinvolto in una rissa con il marito violento di Kouhkan, al termine della quale quest’ultimo ha perso a vita.

“Kouhkan appartiene a una minoranza etnica, è una donna ed è povera. È probabilmente la più debole in assoluto nella società iraniana”, ha affermato Mahmood Amiry-Moghaddam di Iran Human Rights (IHR). Ziba Baktyari, membro di Bramsh, un’organizzazione che difende i diritti delle donne del Belucistan, ha dichiarato che quello di Kouhkan “non è un caso isolato”. “Le donne beluci, e le donne in generale, sono prese di mira dal regime”, ha aggiunto. L’Iran registra il numero più alto di esecuzioni di donne al mondo: sono state almeno 30 dall’inizio di quest’anno.