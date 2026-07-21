Brutta disavventura per una signora 33enne iraniana, attualmente rifugiata a Londra, per qualche giorno in vacanza in Sardegna: è finita nel carcere di Bancali direttamente dalla dogana di Sassari, dove era sbarcata.

Non sapeva nulla nemmeno di un processo

Su di lei pendeva, senza che ne avesse minima contezza, una condanna per truffa emessa da un tribunale iraniano: nella lista dei catturandi dell’Interpol, è stata fermata. Se le hanno fatto un proceso doveva essere in contumacia.

Alla signora, che era riuscita ad abbondanare il suo Paese per i motivi che si conoscono, il Regno Unito ha riconosciuto lo status di rifugiato. Ma per sbloccare la situazione, è servito l’intervento del Ministero di Giustizia che ha condiviso le istanze della difesa.

Dopo qualche giorno di carcere la signora è potuta tornare a Londra: pende ancora in Italia la procedura per la richiesta di estradizione da parte iraniana.