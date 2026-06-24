L’ondata di calore che sta investendo l’Italia e gran parte dell’Europa continua a intensificarsi, portando temperature elevate e condizioni climatiche sempre più estreme. Il ministero della Salute monitora quotidianamente la situazione attraverso il bollettino sulle ondate di calore, che segnala un progressivo aumento delle città in allerta rossa, il livello massimo di rischio per la popolazione.

Le città coinvolte e l’evoluzione dell’allerta

Oggi sono 16 le città con bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si aggiungerà Bari, portando il totale a 17, mentre venerdì sarà la volta di Genova, per un totale di 18 città su 27 monitorate complessivamente.

Le temperature percepite raggiungono valori molto elevati, fino a 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Roma e Bolzano, 35 a Torino e Venezia. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza che possono colpire anche persone sane e attive, non solo soggetti fragili come anziani, bambini e malati cronici. Più dura l’ondata di calore, maggiori sono gli effetti negativi sulla salute.