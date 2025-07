Cresce la preoccupazione per la sorte di Valentina Greco, 42 anni, originaria di Cagliari ma residente da alcuni anni a Sidi Bou Said, in Tunisia. Da dieci giorni, la donna è scomparsa nel nulla. L’ultimo contatto con la madre risale a una telefonata disturbata, durante la quale Valentina aveva segnalato problemi con lo smartphone. Non essendo la prima volta che accadeva, i familiari inizialmente non si sono allarmati. Ma nei due giorni successivi, il silenzio si è fatto totale e preoccupante.

Valentina vive da sola in Tunisia e lavora come consulente per i diritti umani con agenzie umanitarie. La famiglia, che gestisce un’edicola a Cagliari, ha cominciato a cercarla attraverso i social, lanciando appelli nei gruppi che riuniscono gli italiani residenti nel Paese nordafricano. Finora, però, nessuno è stato in grado di fornire notizie utili.

Le ricerche e l’intervento della Farnesina

Il fratello di Valentina, Alessio, ha comunicato sui social che nel fine settimana si recherà personalmente a Sidi Bou Said, località vicina all’antica Cartagine, dove la donna vive in un appartamento con i suoi gatti. Venerdì scorso, i genitori hanno formalmente denunciato la scomparsa ai carabinieri, mettendo in moto anche la macchina diplomatica.

La Farnesina, attraverso l’ambasciata d’Italia a Tunisi, ha subito preso in carico il caso, assicurando massimo impegno. “La Sede – si legge in una nota del ministero degli Esteri – ha sollecitato formalmente le autorità tunisine, trasmettendo ogni opportuna informazione sulla vicenda”. Sono stati effettuati anche tentativi diretti di contatto telefonico con Valentina, ma senza alcun esito. L’ambasciata mantiene un contatto costante con la madre della donna e con le autorità locali.

Ipotesi e primi elementi investigativi

Nel frattempo, la polizia tunisina ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione di Valentina. L’appartamento è stato trovato in ordine, ma mancano elementi importanti come il cellulare e il computer, strumenti fondamentali per il lavoro e la vita quotidiana della donna.

Secondo quanto riportato da alcuni media sardi, amiche di Valentina avrebbero riferito che recentemente la 42enne aveva ricevuto delle avances indesiderate da parte di un uomo. La donna avrebbe respinto fermamente tali attenzioni. Questo dettaglio, ora all’attenzione degli investigatori tunisini, apre a nuove ipotesi: si va dalla possibilità di un allontanamento volontario a quella di un coinvolgimento esterno nella sua scomparsa.