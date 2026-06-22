Attimi di forte preoccupazione nel primo pomeriggio di domenica sul litorale di Jesolo, in provincia di Venezia, dove una turista tedesca di 83 anni è stata soccorsa dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in mare. L’episodio si è verificato intorno alle 14.45 nel tratto di spiaggia situato nei pressi di piazza Milano, all’altezza della torretta 21.

La donna stava facendo il bagno a breve distanza dalla riva quando ha iniziato a manifestare evidenti difficoltà. In pochi istanti la situazione è apparsa grave sia ai presenti sia agli addetti al servizio di salvataggio che stavano monitorando la zona. L’intervento immediato dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente drammatiche.

L’allarme dei bagnanti e il rapido intervento dei soccorritori

Ad accorgersi per primi del malore sono stati alcuni bagnanti che hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei bagnini. Questi ultimi si sono precipitati in acqua raggiungendo rapidamente l’anziana turista e riportandola a riva.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era ormai priva di sensi e rischiava seriamente di annegare. Una volta sulla battigia, i soccorritori hanno avviato senza perdere tempo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mantenendo la situazione sotto controllo fino all’arrivo del personale sanitario del Suem 118.

La professionalità e la tempestività dell’intervento si sono rivelate determinanti. Dopo alcuni minuti di assistenza, infatti, la donna ha ripreso a respirare autonomamente ed è tornata cosciente, offrendo un primo importante segnale di miglioramento.

Il trasferimento in ospedale e l’importanza del servizio di salvataggio

Dopo essere stata stabilizzata, la turista è stata trasportata all’ospedale di Jesolo per i primi accertamenti medici. Nel frattempo era stato attivato anche l’elisoccorso del 118, pronto a intervenire in caso di necessità.

Successivamente la donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stata ricoverata per ulteriori controlli e cure specialistiche. Le sue condizioni sono state monitorate dai medici che hanno effettuato gli approfondimenti necessari per chiarire le cause del malore.