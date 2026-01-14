L’attore britannico Kiefer Sutherland, noto soprattutto per il ruolo di Jack Bauer nella serie televisiva 24, è stato arrestato di recente a Los Angeles per aver aggredito l’autista di un taxi privato. A riferirlo è la polizia della città californiana. Sutherland è stato fermato notte tra domenica e lunedì, quando gli agenti di polizia hanno risposto a una chiamata radio riguardante un’aggressione in corso che coinvolgeva un autista di taxi privato all’incrocio tra Sundown Boulevard e Fairfax Avenue.

Kiefer Sutherland aggredisce un’autista

Secondo quanto accertato dalla polizia, l’attore avrebbe aggredito fisicamente l’autista proferendo minacce pesanti nei suoi confronti. L’autista non avrebbe riportato alcuna ferita durante l’aggressione, mentre Sutherland è stato rilasciato a distanza di poche ore dopo aver versato una cauzione di 50mila dollari. L’attore dovrà comparire in tribunale il 2 febbraio.

Non è la prima volta che Kiefer Sutherland, vincitore di un Golden Globe e di un Emmy per la serie 24, viene arrestato a Los Angeles. Nel 2007, infatti, l’attore è stato arrestato per la quarta volta in 18 anni per guida in stato di ebbrezza. Nello stesso anno è stato condannato dal tribunale dello Stato della California a 30 giorni di prigione. Nel 2009, invece, Sutherland è stato arrestato per avere dato una testata allo stilista Jack McCollough in un locale notturno di New York. Il 22 luglio 2009 è stato assolto dalle accuse.