Ore di ansia tra Emilia-Romagna e Lombardia per la scomparsa di Ambra Fabbri, 18 anni, originaria di Ferrara e domiciliata a Milano. Della giovane non si hanno più notizie da circa due settimane. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri di Porotto, che hanno diffuso la sua foto per favorire le ricerche. Ambra, nata il 16 gennaio 2007, è molto conosciuta nella comunità ferrarese, oggi profondamente scossa. Le forze dell’ordine stanno analizzando testimonianze e movimenti recenti della ragazza per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa e chiarire le circostanze del suo allontanamento.