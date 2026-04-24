Un gruppo di di sette ragazzi di Stornara, nel Foggiano, tutti minori tra i 13 e i 15 anni, ha attaccato un cavo elettrico da un lato all’altro della strada e lunedì mattina un 35enne a bordo di un monopattino, mentre si recava al lavoro, è caduto, riportando ferite al volto, al collo e alla spalla. La vittima della “bravata”, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, fortunatamente indossava il casco, che ha attenuato l’impatto. Medicato in ospedale, l’uomo ha avuto una prognosi di 15 giorni.

L’episodio ha suscitato anche la solidarietà del sindaco, Roberto Nigro: “La vita degli altri – ha detto – non è un gioco. Una bravata può trasformarsi in un atto criminale”. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di sorveglianza. I nomi dei sette giovanissimi sono stati segnalati al Tribunale per i minorenni.