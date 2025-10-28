Bianca, la cagnolina di Pamela Genini, la giovane accoltellata e uccisa dall’ex compagno a Milano, è stata riconsegnata dall’ex fidanzato Francesco Dolci alla famiglia della modella. Nel corso della trasmissione “Ore 14” su Rai 2, il chihuahua è stato preso in carico da Laura, una volontaria dell’associazione Dimensione animale di Bergamo, che ne ha rilevato il buono stato di salute e la mancanza del microchip, facendola recapitare poi ai familiari di Pamela.

L’ex fidanzato: “Mi era stata affidata temporaneamente dallo Stato”

“Bianca mi era stata affidata temporaneamente dallo Stato – ha detto Francesco Dolci – in questi giorni le ho fatto alcune visite veterinarie per accertare che stava bene e non era stata maltrattata. Sto rispettando le volontà di Pamela, che purtroppo non c’è più”. Una versione che cozza con quella di Una Genini, la madre di Pamela, che nei giorni scorsi aveva chiesto invano che la cagnolina venisse restituita da Dolci, avendo ricevuto solo rifiuti da lui, motivo per cui era stata costretta a denunciarlo per furto e appropriazione indebita. Secondo la donna la cagnolina di Pamela sarebbe stata portata via da Dolci la notte dell’omicidio, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, senza alcuna autorizzazione da parte dei familiari della vittima.