La fotografia di una manifestante che ha preso parte a una protesta contro le azioni dell’Ice, la Polizia di frontiera Usa che sta mettendo a ferro e fuoco il Minnesota, è stata volutamente ritoccata dalla Casa Bianca. L’immagine è quella di Nekima Levy Armstrong, un’attivista e avvocata per i diritti civili. La donna è stata arrestata ed è apparsa in una foto pubblicata su X dalla segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem, una fedelissima di Trump, con un’espressione neutra. La stessa foto è però riapparsa successivamente sull’account della Casa Bianca con un’evidente modifica digitale che l’ha raffigurata mentre piange e si dispera, come a voler testimoniare la linea dura dell’amministrazione Trump.

Armstrong è stata arrestata ieri, giovedì 22 gennaio, a St. Paul in Minnesota. Con lei c’erano altre due persone. I dimostranti erano entrati in chiesa per contestare uno dei pastori, accusato di essere anche il responsabile operativo locale dell’Ice. Il momento dell’arresto è stato ripreso con una foto poi rilanciata su X dalla segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem. Come mostra la foto, il suo volto è neutro e privo di qualsiasi tensione emotiva.

Circa mezz’ora più tardi la foto è apparsa sul profilo ufficiale di X della Casa Bianca completamente trasformata. La donna appare infatti mentre piange disperata. La scena è accompagnata da una didascalia che la definisce una “agitatrice dell’estrema sinistra”. Diversi utenti, commentando il post hanno denunciato l’evidente manipolazione comparando le due immagini. Mettendole una accanto all’altra si vede infatti che si tratta dello stesso scatto.

Il Guardian e la Cbs News sono stati i primi media a denunciare la vicenda, con la Casa Bianca che, interpellata, non ha smentito quanto accaduto parlando di “meme”. L’intervento che ha portato alla modifica dello scatto potrebbe essere stato effettuato con strumenti di intelligenza artificiale che però non sono stati dichiarati.