A volte per tentare di arginare un certo tipo di fenomeno occorre usare l’ingegno e forse anche una buona dose di creatività. Questo è quello che devono aver pensato alcuni funzionari di Montgomery Township, in Pennsylvania, quando hanno deciso di introdurre una linea d’azione diretta per scoraggiare gli automobilisti e la loro tendenza a spingere il piede sull’acceleratore.

Linee ondulate sulle strade

Va detto, potrebbe apparire come l’opera di un ubriaco appena uscito da un pub o come quella di un funzionario creativo e antisistema. In realtà quello per le strade di Montgomery Township è un intervento mirato, e del tutto legale, per fare in modo che le auto rallentino drasticamente. Sono state introdotte infatti diverse linee ondulate, una misura che in effetti potrebbe indurre gli automobilisti a ridurre la velocità, se non altro perché interdetti e un po’ confusi da questa strana iniziativa. “I nostri ufficiali di sicurezza stradale e gli ingegneri del traffico hanno stabilito che questa è la migliore linea d’azione per la zona per garantire la sicurezza dei residenti”, si legge in un post pubblicato su Facebook dalla polizia di Montgomery Township. L’iniziativa, dunque, fa parte di un insieme di regolamentazioni specifiche per impedire agli automobilisti di utilizzare le vie dei quartieri residenziali come vere e proprie autostrade.

Al di là della buona riuscita o meno di questa misura, fa abbastanza sorridere osservare le auto fermarsi per un breve istante e poi, una volta capito l’andazzo, ripartire lanciandosi in uno slalom degno di un’esibizione da showroom. Com’è logico aspettarsi, sono molti i commenti degli utenti su Facebook rimasti un po’ perplessi: “Sono sotto shock. Pensavo fosse uno scherzo”, scrive qualcuno. “Perché introdurre queste linee a zig-zag? La gente continuerà comunque ad andare dritta, quindi non capisco”, scrive qualcun’altro. Arrivati in prossimità di queste strade particolari, gli automobilisti troveranno anche alcuni coni e diversi segnali stradali che segnalano la presenza delle linee ondulate e che dovrebbero in teoria far abituare le persone a un nuovo stile di guida, qualcosa che però nessun istruttore sano di mente insegnerebbe mai ai propri studenti.