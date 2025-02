La battaglia contro l’abbattimento del bosco di Bernate (Milano) prosegue con nuove forme di protesta pacifica. Dopo il gesto di Rossana Currà, l’attivista brianzola che la scorsa settimana era riuscita a bloccare temporaneamente i lavori avvicinandosi alla ruspa, un nuovo episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica: un uomo ha scelto di manifestare il suo dissenso suonando la cornamusa davanti agli operai impegnati nella deforestazione dell’area.

La protesta musicale con la cornamusa

Da ormai dieci giorni, i cittadini e i comitati ambientalisti si mobilitano contro la costruzione della Pedemontana, la grande autostrada destinata ad attraversare la Brianza. Ieri, un manifestante ha deciso di esprimere il proprio dissenso in modo originale: si è avvicinato al cantiere e ha iniziato a suonare la cornamusa. Il suono dello strumento si è diffuso per circa 30 minuti, accompagnando simbolicamente l’abbattimento degli alberi come una marcia funebre per il bosco ormai quasi scomparso.

L’indifferenza degli operai

A differenza dell’episodio precedente, quando la protesta aveva interrotto i lavori per un giorno, questa volta gli operai non si sono fermati. Nonostante la cornamusa continuasse a suonare, il cantiere ha proseguito la sua attività, abbattendo altri alberi. Il video della protesta musicale è diventato rapidamente virale sui social, alimentando il dibattito sulla necessità di preservare le aree verdi della Brianza.