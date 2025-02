Una piccola azienda giapponese, non potendo pagare adeguatamente i propri dipendenti, ha deciso di offrire loro un vasto assortimento di alcolici sul posto di lavoro, regalando inoltre anche le ferie per riprendersi dalla sbronza.

Alcolici offerti dall’azienda

A Osaka, in Giappone, la piccola azienda tecnologica Trust Ring si è ritrovata a fare i conti con diversi problemi economici. La questione, nello specifico, è quella che riguarda gli stipendi destinati ai propri dipendenti, in un contesto in cui l’economia ristagna da anni. Mentre le aziende più grandi hanno annunciato diversi piani per aumentare gli stipendi nella speranza di attirare nuovi dipendenti, quelle più piccole possono contare su budget decisamente più ridotti. E qui scatta l’ingegno o, meglio, un’idea talmente fuori di testa che forse potrebbe perfino funzionare, nonostante una miriade di perplessità, tutte legittime.

Alcol e lavoro, si sa, non vanno per niente d’accordo. Presentarsi sul posto di lavoro ubriachi è certamente un buon modo per farsi licenziare in tronco. Meglio allora un buon caffè mattutino per affrontare la giornata lavorativa. Abbattendo i luoghi comuni, i cliché e probabilmente anche un po’ di buon senso, la Trust Ring ha deciso di percorrere una strada che definire insolita è un buon eufemismo: offrire alcolici ai propri dipendenti sul posto di lavoro, non potendo permettersi di pagarli adeguatamente. L’idea dell’azienda, infatti, è quella di attirare nuovi dipendenti, strizzando l’occhio ai più giovani. E non è finita qui: i benefit aziendali includono anche le ferie per potersi riprendere dai postumi della sbornia.

Le reazioni

L’iniziativa proposta dalla Trust Ring ha naturalmente attirato l’attenzione dei media locali, aprendo un dibattito sulla questione. Pensare fuori dagli schemi è la prerogativa di chi sogna in grande, ma forse anche qui esistono dei limiti concreti, pratici, e l’essere poco ortodossi potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Intanto, però, i dipendenti trovano l’idea interessante, e non potrebbe essere altrimenti. Il capo stesso porta gli alcolici al lavoro offrendoli agli impiegati, fermandosi inoltre a brindare con loro. Se qualcuno alza un po’ il gomito può tornare al lavoro quando vuole, dopo essersi ripreso. “Puoi dormire per altre 2 o 3 ore e tornare al lavoro con la mente lucida. Sento che sarò più efficiente”, ha dichiarato uno dei dipendenti.

L’amministratore delegato dell’azienda ha specificato che l’iniziativa, evidentemente disperata, nasce dall’esigenza di provvedere ai propri dipendenti in qualche modo, date le ristrettezze economiche e l’impossibilità di offrire stipendi più alti. L’idea, infatti, è quella di concedere al personale qualcosa che possano apprezzare anche più del denaro, in questo caso una bella bevuta sul posto di lavoro. “Lo stipendio iniziale nella nostra azienda è di 222.000 yen, che includono già 20 ore di straordinario, quindi è quasi il salario minimo. Non possiamo aumentare lo stipendio iniziale, quindi penso che le piccole e medie imprese dovrebbero concentrarsi sull’attirare talenti con idee simili”, ha dichiarato il CEO della Trust Ring.