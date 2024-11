Il piccolo borgo di Ollolai, in provincia di Nuoro, e gli Stati Uniti d’America, sembrano avere ben poco in comune. Eppure, questo paese della Barbagia, con poco più di mille abitanti, condivide un legame particolare con gli USA, grazie alla figura del due volte Mister Olympia Franco Columbu, amico fraterno di Arnold Schwarzenegger. Oggi, però, c’è un’altra curiosa connessione: l’amministrazione comunale di Ollolai ha rivolto un appello ai cittadini americani delusi dalla rielezione di Donald Trump. Attraverso il sito liveinollolai.com, il Comune invita gli statunitensi a trasferirsi nel borgo per adottare uno stile di vita più equilibrato e contribuire al ripopolamento della zona, che cinquant’anni fa contava il doppio degli abitanti attuali.

Case a un euro e altre opportunità

Il progetto principale del Comune è quello delle case a un euro, un’iniziativa già nota in Italia e all’estero. Gli immobili, spesso in stato di abbandono, richiedono una completa ristrutturazione, con costi aggiuntivi per chi decide di acquistarli. Tuttavia, il portale offre anche soluzioni alternative: case che necessitano di interventi minimi, con prezzi accessibili fino a 100 mila euro. Per gli interessati, è possibile lasciare i propri dati sul sito e ricevere supporto in tutte le fasi del processo, dalla visita degli immobili alla gestione della burocrazia locale.

Il boom di interesse dagli USA

“Non potevamo menzionare esplicitamente Trump per motivi istituzionali”, spiega il sindaco Francesco Columbu, “ma abbiamo colto al volo l’opportunità”. Il risultato è stato sorprendente: il sito ha registrato 30 mila accessi e più di 3 mila iscrizioni in pochi giorni. Questo successo si aggiunge al forte interesse per la piattaforma Work From Ollolai, dedicata ai nomadi digitali, che ha ricevuto ben 35mila richieste da parte di utenti che vogliono trasferirsi temporaneamente.

Nonostante l’entusiasmo, non sono mancate le polemiche. “Alcuni ci hanno scritto pensando che l’iniziativa fosse esclusiva per gli americani”, chiarisce il sindaco, precisando che non esistono corsie preferenziali per l’assegnazione delle case. Il sito si rivolge principalmente agli USA, ma l’offerta è aperta a chiunque voglia stabilirsi nel borgo.

Il sogno americano a Ollolai

Il legame tra Ollolai e gli Stati Uniti rimane forte grazie alla figura di Franco Columbu, deceduto nel 2019. “Per noi, è sempre stato il simbolo del sogno americano”, conclude il sindaco. Ironia della sorte, il ritorno di Trump alla Casa Bianca sembra aver innescato un’inversione di ruoli, portando americani in Sardegna alla ricerca di una nuova vita.