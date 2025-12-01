Il nuovo rapporto del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, basato su 90 indicatori certificati, conferma un trend ormai consolidato: al Nord si vive meglio che al Sud. Trento si riconferma al primo posto grazie a performance equilibrate in quasi tutte le categorie, mentre Bolzano segue a breve distanza grazie ai risultati eccellenti in “Affari e lavoro” e al primato nazionale nella natalità. A completare il podio è Udine, già protagonista nel 2023, che si distingue in particolare per “Ambiente e servizi”.

Le città più virtuose e il balzo delle metropoli

La top ten resta un affare quasi esclusivamente settentrionale, con città come Bergamo, Treviso, Padova – tornata ai vertici dopo trent’anni – Parma, Bologna e Milano. Bologna brilla per “Demografia, società e salute”, mentre Milano primeggia in “Ricchezza e consumi” e “Affari e lavoro”. Tra le grandi città spicca il recupero sorprendente di Roma, che guadagna tredici posizioni arrivando al 46° posto. Bene anche Genova, in crescita di undici posizioni, e Torino, che risale seppur più lentamente.

Il divario persistente del Mezzogiorno

Nel Mezzogiorno la situazione resta complessa: per trovare la prima città del Sud bisogna scendere fino al 39° posto, occupato da Cagliari. Le ultime ventidue posizioni sono tutte meridionali, evidenziando un divario strutturale che continua a resistere nonostante investimenti, potenzialità e tentativi di rilancio economico e sociale. Reggio Calabria chiude la classifica per il secondo anno consecutivo, simbolo di una difficoltà radicata che il Paese fatica ancora a colmare.