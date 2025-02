“Anton è morto, mentre lui, la guardia giurata, è a casa a bere una birra. È giustizia questa? Perché non è stato arrestato? Gli ha sparato alle spalle. Da vigliacchi. Anton scappava. Ormai non metteva più paura a nessuno. Anton non me lo riporterà più nessuno, non voglio vendetta. Però l’uomo che ha sparato deve pagare”. Con queste parole al Corriere della Sera, la compagna del ladro ucciso a Roma da una guardia giurata, esprime tutto il suo dolore e la sua rabbia per la tragica morte del 24enne.

La consapevolezza degli errori

La giovane non nega le responsabilità del compagno: “Certo che ha sbagliato a commettere la rapina. Avrebbe dovuto pensare che stava correndo un pericolo. Che la legge va rispettata. Lui ha sbagliato. Lo urlo, più forte che posso. Perché mi senta il mondo. Ma non doveva morire”.

Secondo la donna, Anton avrebbe dovuto pagare per i suoi errori in tribunale, non con la vita: “Per quell’errore sarebbe dovuto finire in prigione, lì avrebbe pagato le sue colpe. La morte no. Se si chiede giustizia per chi compie una rapina o un furto, bisogna pretendere la stessa giustizia per chi ammazza sparando alle spalle come un vigliacco”.