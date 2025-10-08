Dopo la Norvegia e l’Australia, anche la Danimarca si prepara a introdurre un divieto sull’uso dei social media per i minori. Durante la sessione inaugurale del Parlamento, la premier Mette Frederiksen ha annunciato l’intenzione di vietare l’accesso ai social ai ragazzi sotto i 15 anni. “Abbiamo scatenato un mostro”, ha dichiarato la prima ministra, evidenziando l’allarme per le conseguenze psicologiche legate all’uso intensivo degli smartphone e delle piattaforme digitali. “Mai prima d’ora ci sono stati così tanti bambini e giovani che soffrono di ansia e depressione”.

Frederiksen ha poi aggiunto parole ancora più forti: “Gli smartphone e i social hanno rubato l’infanzia dei nostri figli”, denunciando la perdita di capacità di concentrazione e di lettura tra i più giovani e sottolineando come “sullo schermo vedono cose che nessun bambino o giovane dovrebbe vedere”.

La premier ha annunciato che il governo danese avvierà un percorso legislativo per regolamentare l’uso dei social, ma al momento non sono stati forniti dettagli concreti su come sarà attuato il divieto. Non è ancora chiaro quali piattaforme verranno coinvolte, né come sarà verificata l’età degli utenti. L’unico elemento già definito riguarda la possibilità di iscriversi ai social a partire dai 13 anni, ma solo con il consenso dei genitori.

I precedenti di Norvegia e Australia e le difficoltà del controllo dell’età

Il dibattito sulla limitazione dell’accesso ai social media per i minori non è nuovo. L’Australia, nel novembre 2024, ha approvato una legge che vieta l’iscrizione ai social ai minori di 16 anni. Tuttavia, la normativa non ha ancora stabilito come le piattaforme dovranno verificare l’età degli utenti, poiché le soluzioni proposte – come il caricamento di documenti d’identità o l’uso del riconoscimento facciale – sollevano seri problemi di privacy.

Anche la Norvegia, nel 2023, ha annunciato l’intenzione di alzare l’età minima da 13 a 15 anni. Il primo ministro Jonas Gahr Støre aveva avvertito che sarebbe stata “una battaglia in salita”, ma aveva ribadito la necessità di proteggere i bambini dal “potere degli algoritmi”.