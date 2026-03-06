“Questo è forse il primo anniversario in cui sentiamo le istituzioni dalla nostra parte, finora il dolore è stato doppio perché ogni 6 marzo rappresenta il giorno in cui abbiamo perso David, oggi finalmente sentiamo parlare di omicidio in un modo senza timori e soprattutto con delle prove scientifiche alla base, quindi per la prima volta ci sentiamo di nuovo con un po’ di speranza”. Lo ha detto Carolina Orlandi, figlia della compagna di David Rossi, a margine della conferenza stampa a Siena della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo comunicazione di banca Mps avvenuta il 6 marzo 2013.

“La prossima tappa è scoprire il perché dell’omicidio – ha aggiunto -, ci sono diverse piste, noi non ne escludiamo nessuna; scoprire perché e chi ha voluto che David morisse” ha aggiunto Orlandi.

“Questa – ha concluso – è assolutamente una tappa, non è un traguardo, quella di oggi è una fase di passaggio che era dovuta e non dovevano passare 13 anni per questo”.