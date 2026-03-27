La firma del presidente Donald Trump comparirà sulle future banconote statunitensi, in occasione dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti d’America. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro americano, sottolineando che sarà la prima volta nella storia che un presidente in carica vede il proprio nome sulle banconote: “Sotto la guida del presidente Trump, siamo sulla strada verso una crescita economica senza precedenti, un duraturo predominio del dollaro, nonché forza e stabilità fiscale”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent.

Secondo la nota del Tesoro, la firma del tycoon comparirà insieme a quella del segretario Bessent, in un gesto che celebra il Semiquincentenario degli Stati Uniti. “Non esiste modo più potente per riconoscere gli storici traguardi del nostro grande Paese e del presidente Donald J. Trump se non attraverso le banconote del dollaro statunitense che recano il suo nome; è dunque quanto mai opportuno che questa storica valuta venga emessa in occasione del Semiquincentenario”, ha aggiunto Bessent.

Anche il Tesoriere Brandon Beach ha commentato l’iniziativa: “Mentre si avvicina il 250° anniversario della nostra grande nazione, la valuta americana continuerà a ergersi a simbolo di prosperità, forza e dello spirito incrollabile del popolo americano, sotto la guida del presidente Trump. Stampare la sua firma sulla valuta americana non è solo appropriato, ma anche pienamente meritato”, ha concluso.