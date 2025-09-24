La Florida ha deciso di riaprire, dopo dieci anni, la caccia all’orso nero. L’appuntamento è fissato dal 6 al 28 dicembre e ha già attirato un interesse enorme: oltre 163.000 richieste provenienti da tutti gli Stati Uniti. Eppure, i permessi disponibili sono soltanto 172, ciascuno dei quali autorizza l’abbattimento di un singolo esemplare. Inizialmente si era parlato di 187 concessioni, ma le autorità hanno poi ridotto il numero.

La Commissione per la Conservazione della Pesca e della Fauna Selvatica (FWC) assegnerà le autorizzazioni tramite una vera e propria lotteria. In corsa non ci sono solo cacciatori armati di fucile o arco, ma anche ambientalisti e cacciatori “dissenzienti”. Questi ultimi cercheranno di ottenere più permessi possibile, salvo poi non usarli e restituire le fascette di controllo obbligatorie, contribuendo così a salvare diversi animali dall’abbattimento. Secondo le autorità, la scelta di riaprire la caccia è legata al controllo della popolazione di orsi, stimata in oltre 3.000 esemplari, con rischi crescenti per le comunità nelle zone rurali e periurbane.

Le polemiche e le nuove regole

Le associazioni ambientaliste contestano duramente la decisione, sostenendo che non esista alcuna emergenza. Negli ultimi dieci anni, infatti, si è registrato un solo caso mortale di aggressione a un uomo, un 89enne attaccato lo scorso maggio mentre passeggiava con il suo cane. Per gli attivisti, il vero problema non è la maggiore aggressività degli orsi, ma l’espansione urbana che invade i loro habitat naturali. Per questo, oltre a “infiltrarsi” nella lotteria dei permessi, stanno preparando azioni legali per bloccare la caccia.

La FWC ribatte che gli abbattimenti selettivi sono l’unico strumento efficace di gestione della fauna. A differenza del 2015, quando furono uccisi 300 esemplari con regole più permissive, oggi sono stati introdotti paletti più stringenti. Non sarà consentito colpire cuccioli o femmine accompagnate dai piccoli, ma i proprietari di terreni oltre i 2.000 ettari potranno cacciare anche con esche alimentari. La quota di partecipazione è fissata in 100 dollari per i residenti e 300 per i non residenti, con possibilità di caccia sia con armi da fuoco che con arco. Inoltre, si discute già di estendere nei prossimi anni l’impiego di cani da caccia appositamente addestrati, fino a sei per ogni cacciatore.