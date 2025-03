Con un vero e proprio blitz, la polizia turca ha arrestato il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. La notizia è stata diffusa dallo stesso Imamoglu sui social, pochi istanti prima di essere portato via dagli agenti. Secondo i media locali, l’arresto rientrerebbe in un’indagine per corruzione. Figura chiave dell’opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, Imamoglu ha raccontato quanto accaduto poco prima di essere fermato: “Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia. Ho fiducia nella mia nazione”. E ha aggiunto”Ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò”.