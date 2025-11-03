Una parte della Torre dei Conti, storico edificio situato a largo Corrado Ricci, nei pressi dei Fori Imperiali nel centro di Roma, è crollata mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre operative, due autoscale e nuclei specializzati per soccorrere quattro persone rimaste coinvolte. Presenti anche polizia, carabinieri, personale del 118 e agenti della polizia locale.