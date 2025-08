La Grande Barriera Corallina si estende per circa 2.300 chilometri lungo la costa nord-orientale dell’Australia. Composta da circa 3.000 reef e oltre mille isole, rappresenta circa il 10% di tutti i sistemi corallini del pianeta. Questo ecosistema unico, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità e inserito tra le Sette Meraviglie Naturali, è la più grande struttura vivente della Terra. Al suo interno vivono oltre 9.000 specie marine, dalle tartarughe ai pesci tropicali, fino a diverse varietà di coralli. Tuttavia, questo gigante dell’oceano si trova oggi in condizioni di salute estremamente critiche.

Secondo l’Australian Institute of Marine Science, la barriera ha subito nel 2024 lo sbiancamento dei coralli più esteso mai documentato in quasi 40 anni di monitoraggio. Le temperature oceaniche eccezionalmente elevate registrate durante l’anno hanno portato l’ecosistema marino a un livello di stress termico senza precedenti, minacciando la sopravvivenza di molte delle sue specie. Il fenomeno dello sbiancamento, causato dallo stress termico, fa perdere ai coralli le alghe simbiotiche di cui si nutrono e da cui traggono colore, lasciandoli bianchi e vulnerabili.

Un ecosistema in crisi ma non ancora perduto

Tra agosto 2024 e maggio 2025, l’istituto ha monitorato lo stato di 124 barriere coralline sparse lungo la Grande Barriera. I risultati sono preoccupanti: nella regione settentrionale (da Cape York a Cooktown), la copertura corallina è diminuita dal 39,8% al 30%, una perdita di quasi un quarto. Nella regione centrale (da Cooktown a Proserpine) è calata dal 33,2% al 28,6%, mentre nella parte meridionale (da Proserpine a Gladstone) si è ridotta dal 38,9% al 26,9%, quasi un terzo in meno.

Oltre alle ondate di calore, anche i cicloni tropicali e le invasioni di stelle marine corona di spine (Acanthaster planci), predatrici dei coralli, hanno aggravato la situazione. Secondo Mike Emslie, responsabile della ricerca, questi eventi rappresentano i segnali di un ecosistema sotto forte pressione, con oscillazioni della copertura corallina molto più marcate rispetto al passato. Nonostante tutto, Emslie sottolinea che la Grande Barriera Corallina si trova ancora in condizioni relativamente migliori rispetto ad altri ecosistemi marini simili nel mondo. “Vale ancora la pena lottare. Non possiamo arrenderci,” conclude, lanciando un appello alla salvaguardia di questo tesoro naturale.