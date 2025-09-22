Evelyn Palla, una manager italiana di 51 anni originaria di Bolzano, è stata nominata alla guida della Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche. Si tratta della prima donna messa alla guida del colosso tedesco: la sua nomina è arrivata dopo l’uscita di scena un mese fa di Richard Lutz che non è riuscito a risanare le ferrovie tedesche da diverso tempo in crisi.

La Palla è stata scelta grazie agli ottimi risultati ottenuti alla guida, a partire dal 2022, del settore regionale che negli ultimi anni ha migliorato risultati e puntualità. La Palla è riuscita anche a riportare i conti in attivo raggiunto il 90% di treni puntuali e semplificato un sistema prima frammentato.

La crisi delle ferrovie tedesche

Evelyn Palla è la prima donna a guidare la Deutsche Bahn in 200 anni di storia: riuscirà a risanare questo colosso oramai diventato sinonimo di inefficienza riportando i treni tedeschi alla puntualità? Le ragioni della crisi sono legati al sottofinanziamento avvenuto nell’era Merkel e ad una struttura troppo complessa. Chi l’ha preceduta non è tuttavia riuscito a risanare i bilanci, a presentare un piano per il rilancio e a migliorare il problema dei ritardi dei treni a lunga percorrenza. Nella prima metà del 2025 infatti, solo il 63,4% dei treni a lunga percorrenza è arrivato con meno di 15 minuti di ritardo. Sono partiti lavori per modernizzare le 40 tratte più critiche facendo risalire la puntualità all’80%, lavori che però sono già in ritardo di cinque anni e che non finiranno prima del 2035.

Chi è Evelyn Palla

Evelyn Palla ha una carriera internazionale molto ricca: dopo essersi laureata a Vienna ha lavorato per Siemens nel Regno Unito, per il gruppo energetico E.ON a Milano e per le ÖBB austriache, prima di entrare in DB come direttrice finanziaria. Pur non essendo una manager cresciuta in “casa”, Palla ha saputo conquistare la fiducia di personale e sindacati. Nel farlo è arrivata a prendere la licenza da macchinista e da camionista per comprendere meglio il lavoro. Ora l’attende la sfida più grande: trasformare Deutsche Bahn in un’azienda efficiente e capace di far arrivare in tempo i treni.

In conferenza stampa a Berlino, al fianco del ministro dei Trasporti la Palla ha detto: “Oggi è il giorno di un nuovo inizio per i nostri clienti, ma anche per i nostri dipendenti. Inizia una nuova era”. Ed ha aggiunto: “Sappiamo che la Deutsche Bahn deve cambiare: deve diventare più chiara, più coraggiosa, più veloce, e noi la cambieremo”. La manager italiana ha promesso “meno carta più fatti”, sottolineando l’importanza della eliminazione delle doppie strutture e delle procedure burocratiche che rallentano l’organizzazione, ed ha insistito sulla necessità di rinnovare le infrastrutture: “I binari sono centrali”. “Faremo i nostri compiti a casa senza pretesti, ma anche lo Stato deve fare la sua parte”, ha concluso, facendo riferimento ai finanziamenti.