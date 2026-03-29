Dopo il finto carabiniere e la ballerina, adesso a circolare su WhatsApp c’è anche il “finto dentista”. Gli utenti italiani hanno segnalato messaggi di richiesta urgente di denaro: “Puoi prestarmi dei soldi? Devo pagare il dentista”, scrivono i truffatori, fingendosi amici o parenti. Stavolta non si tratta di riscatti o prigionieri, ma di presunte cure odontoiatriche urgenti, dalle carie agli apparecchi, con cifre che arrivano fino a 1.500 euro.

I criminali informatici prendono il controllo dei profili WhatsApp e inviano messaggi a tutta la rubrica, creando senso d’urgenza e promettendo restituzioni immediate, a volte in poche ore. Alcuni messaggi citano anche studi dentistici noti o addirittura grandi catene, per aumentare la credibilità della truffa.

A intervenire è il gruppo DentalPro, il cui marchio viene usato impropriamente: “Stanno circolando richieste di pagamento per cure dentali del tutto false e ingannevoli: non siamo noi, non fidatevi”, avvertono. La società ricorda che i preventivi sono falsi, intestati a dottori inesistenti e con IBAN personali, e invita chi riceve simili messaggi a denunciare alla Polizia Postale.

Per proteggersi, gli esperti consigliano di non inviare mai denaro senza verifica, di contattare direttamente il familiare o l’amico e di attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp. La prudenza resta la migliore difesa contro le frodi digitali.