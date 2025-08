“Vorresti donare il tuo cavallo come mangime?”. È questa la domanda shock che lo zoo di Aalborg, situato nel nord della Danimarca, ha rivolto pubblicamente attraverso un post sui propri canali social. Il messaggio ha immediatamente attirato l’attenzione e sollevato un’ondata di critiche, poiché la richiesta è a dir poco singolare: lo zoo cerca animali vivi, come polli, conigli e porcellini d’India, da destinare all’alimentazione dei propri grandi predatori, in particolare leoni e tigri. Una volta ricevuti, gli animali verrebbero “soppressi con delicatezza” e poi “macellati”, con lo scopo – si legge nell’avviso – di riprodurre la catena alimentare naturale dei carnivori.

Il caso più delicato è rappresentato dai cavalli, la cui donazione è soggetta a criteri rigidi e specifici. Il cavallo deve essere alto al massimo 147 centimetri, in buone condizioni di salute e di trasporto, non deve aver ricevuto cure veterinarie nelle ultime quattro settimane e deve essere accompagnato da un regolare passaporto equino. Lo zoo sottolinea che questi animali, una volta ritenuti idonei, possono essere accettati in donazione, consentendo ai proprietari di accedere anche a un’eventuale detrazione fiscale calcolata in base al peso dell’animale, con un valore di cinque corone danesi al chilogrammo.

Etica, polemiche e una pratica consolidata

L’iniziativa dello zoo danese ha scatenato una bufera mediatica. Dopo la pubblicazione dell’annuncio, la sezione commenti è stata presto sommersa da messaggi di protesta e indignazione, tanto che i responsabili della pagina si sono visti costretti a disattivare la possibilità di interagire col post. Tuttavia, la direzione dello zoo ha difeso apertamente la propria scelta, spiegando che non si tratta di una novità né di una pratica isolata.

La vicedirettrice Pia Nielsen ha chiarito che l’utilizzo di animali di piccola taglia per nutrire i predatori è prassi da tempo consolidata all’interno dello zoo. “Allevare un predatore – ha dichiarato – comporta la responsabilità di garantirgli una dieta completa, che includa carne, ossa e pelliccia. È un modo per rispettare i bisogni biologici dell’animale, e molti dei nostri visitatori lo considerano un approccio etico, specie quando si tratta di animali che sarebbero comunque soppressi”.