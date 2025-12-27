Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, la Russia starebbe posizionando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un’ex base aerea nella Bielorussia orientale. La scoperta è stata segnalata da due ricercatori statunitensi che hanno analizzato immagini satellitari, e confermata come coerente con le valutazioni dell’intelligence americana da una fonte anonima.

Il dispiegamento di questi armamenti aumenta significativamente la capacità di Mosca di colpire obiettivi in tutta Europa, accrescendo le preoccupazioni strategiche del continente. Gli esperti sottolineano come il posizionamento di missili ipersonici rappresenti un salto tecnologico e operativo, dato che questi strumenti possono eludere sistemi di difesa convenzionali grazie alla loro velocità e manovrabilità.

Allarme in Europa e possibili scenari

I timori per la sicurezza europea sono stati ribaditi anche da Andrius Kubilius, commissario europeo alla Difesa, che ha evidenziato come l’economia russa sia ormai orientata verso la guerra. Kubilius ha avvertito che Mosca potrebbe testare le difese del continente con attacchi nei prossimi quattro anni, sottolineando la necessità di rafforzare capacità militari e sistemi di intelligence.