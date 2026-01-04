Neanche al cimitero c’è pace per i defunti. La notte del 30 dicembre 2025, dei ladri hanno preso d’assalto il cimitero di Argenta, nella provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna. Come si legge su Il Resto del Carlino, obiettivo del raid sono stati pluviali e grondaie di rame, un metallo sempre molto ambito dai malviventi, soprattutto da chi punta a immetterlo nel mercato nero.

I ladri sarebbero entrati in azione dopo aver forzato il cancello, arrivando a razziare ben diciassette cappellette. Il materiale rubato è stato poi accatastato a terra, pronto per essere portato via. Ma ecco che qualcosa deve essere andato storto perché i banditi si sono allontanati, lasciando sul posto tutta o parte della refurtiva. Il giorno successivo i carabinieri sono arrivati sul posto per tutte le indagini del caso. Sebbene il colpo non sia stato ultimato, il danno strutturale e affettivo alle cappelle di famiglia resta.