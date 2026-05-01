Acquaworld, l’unico parco acquatico in Italia aperto tutto l’anno con piscine indoor e outdoor in provincia di Monza-Brianza, ha lanciato una nuova campagna di recruiting con oltre 100 posizioni disponibili in vista della stagione estiva. Le selezioni riguardano profili operativi, tecnici e addetti ai servizi, rivolte sia a candidati con esperienza sia a giovani alla prima occupazione.

Il piano di inserimenti interessa diverse aree del parco acquatico e del centro benessere, con l’obiettivo di potenziare gli organici nei periodi di maggiore affluenza. Nel dettaglio si ricercano 40 assistenti bagnanti, con maggiore età, brevetto valido e disponibilità a lavorare su turni, weekend e festivi; 40 assistenti agli scivoli, con predisposizione al contatto con il pubblico e flessibilità oraria; 5 manutentori generici con almeno due anni di esperienza in interventi ordinari e straordinari; e 50 addetti alla ristorazione con esperienza e attestato alimentaristi.

Previsti contratti stagionali, formazione iniziale e, per alcune figure tecniche, inserimenti full time a tempo determinato con prospettive di continuità. Le candidature si inviano online.