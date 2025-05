Quando è nato il cardinale Philippe Ouédraogo? La risposta a questa domanda potrebbe avere un grosso peso in vista del prossimo conclave, che inizierà il 7 maggio 2025 e porterà all’elezione di un nuovo Papa. A puntare l’attenzione sul caso del porporato del Burkina Faso era stata nei mesi scorsi già la testata olandese Nederlands Dagblad.

Una volta compiuti gli ottant’anni, i cardinali perdono il diritto di votare per l’elezione del pontefice. Nel caso di Ouédraogo, cardinale conservatore con posizioni rigide sulle unioni gay, sul controllo delle nascite e sulla comunione ai divorziati, c’è confusione sulla sua data di nascita e lo scarto di quasi 12 mesi tra due diverse date potrebbe creare problemi per il suo ingresso nel conclave.

Facciamo chiarezza. La data di nascita del cardinale è certa: 1945. Il problema riguarda il giorno, perché, in base a quello, potrebbe avere ancora 79 anni o 80 anni. Il religioso, così come accade spesso in alcun zone dell’Africa, non conosce precisamente la sua data di nascita, che però sui documenti ufficiali risulta il 31 dicembre. Ma sull’Annuario Pontificio c’è una data di nascita diversa: 25 gennaio.

Sembra tuttavia che sul nuovo annuario pontificio, che verrà pubblicato tra qualche giorno, la data di nascita di Ouédraogo al suo interno sia stata modificata e allineata a quella dei documenti ufficiali. Così facendo, avrebbe accesso al conclave. Un dettaglio molto significativo su cui ha posto attenzione il giornalista del sito olandese che ha sollevato la questione, Hendro Munstermann. Quel voto “conservatore” del cardinale potrebbe infatti avere un peso nella scelta del prossimo papa.