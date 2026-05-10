Lo hanno trovato in un secchio pieno di colla. Così era ridotto il gatto Elmer, salvato dai volontari del rifugio della Humane Society of North Texas, che lo hanno accolto nel loro rifugio. Non è chiaro se il gattino sia caduto accidentalmente o se qualcuno ce lo abbia messo, ma le sue condizioni erano precarie. La priorità è stata quella di salvare l’animale, il cui pelo era coperto dalla sostanza, al punto da impedirgli di mangiare e respirare.

Per pulirlo i volontari hanno tentato varie strade, ma alla fine si è rivelato utile solo l’olio di canola. Il micio è stato immerso nella sostanza e finalmente si è liberato della colla che lo aveva ridotto in fin di vita. Lo hanno ribattezzato Elmer, come la marca di colla. La storia ha un ulteriore lieto fine perché il gatto è stato anche adottato da una donna, che lo ha accolto in casa, pur avendo già altri mici.