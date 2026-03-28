Una donna è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito all’Interno del parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. A quanto reso noto dai Vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato e si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all’interno. I pompieri hanno utilizzato varie tecniche per riportare la donna superficie.

La 41enne, dopo essere stata salvata è stata affidata al personale del 118 per il trasporto in codice rosso in ospedale. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia che ha avviato accertamenti. Da una primissima ricostruzione era in compagnia dei figli quando è caduta nel pozzo mentre il marito si era allontanato qualche istante per raggiungere la loro auto.