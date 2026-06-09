Sono quasi 100 le scuole della città di Utsunomiya, nel nord del Giappone, rimaste chiuse dopo l’avvistamento di orsi. Agenti di polizia e membri dell’associazione locale di caccia stanno pattugliando la città preparandosi a catturare gli animali in fuga usciti dal letargo. Al momento non è chiaro se tutti gli avvistamenti si riferiscano a un unico esemplare o se ce ne siano altri nelle vicinanze.

Secondo il Gruppo di Gestione della Fauna Selvatica della città, il primo avvistamento è avvenuto sabato. Il giorno successivo, è stato avvistato nel cortile di una scuola media e un altro è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza in un quartiere commerciale del centro quella stessa notte. Da allora, ci sono stati avvistamenti in diverse zone della città e la polizia avrebbe confermato nuovamente la presenza di un orso lunedì sera.

Il Giappone sta combattendo da tempo questo problema, con attacchi mortali che hanno causato 13 morti nel 2025. È diventata un’emergenza nazionale, spingendo le autorità a inviare truppe militari nelle aree più colpite. Le autorità hanno esortato i residenti a prendere precauzioni come chiudere a chiave porte e finestre per impedire agli orsi di entrare nelle loro case e ad evitare di depositare la spazzatura fuori di notte.