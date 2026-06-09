La storia delle 100 scuole chiuse in Giappone dopo l’invasione degli orsi usciti dal letargo
Sono quasi 100 le scuole della città di Utsunomiya, nel nord del Giappone, rimaste chiuse dopo l’avvistamento di orsi. Agenti di polizia e membri dell’associazione locale di caccia stanno pattugliando la città preparandosi a catturare gli animali in fuga usciti dal letargo. Al momento non è chiaro se tutti gli avvistamenti si riferiscano a un unico esemplare o se ce ne siano altri nelle vicinanze.
Secondo il Gruppo di Gestione della Fauna Selvatica della città, il primo avvistamento è avvenuto sabato. Il giorno successivo, è stato avvistato nel cortile di una scuola media e un altro è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza in un quartiere commerciale del centro quella stessa notte. Da allora, ci sono stati avvistamenti in diverse zone della città e la polizia avrebbe confermato nuovamente la presenza di un orso lunedì sera.
Il Giappone sta combattendo da tempo questo problema, con attacchi mortali che hanno causato 13 morti nel 2025. È diventata un’emergenza nazionale, spingendo le autorità a inviare truppe militari nelle aree più colpite. Le autorità hanno esortato i residenti a prendere precauzioni come chiudere a chiave porte e finestre per impedire agli orsi di entrare nelle loro case e ad evitare di depositare la spazzatura fuori di notte.