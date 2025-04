Si è lasciato andare ad atteggiamenti intimi via social, convinto che dall’altra parte dello schermo ci fosse una donna. Ma così non era, perché in realtà l’utente 25enne era vittima di sextortion, un’estorsione a sfondo sessuale, messa in atto da un uomo di 27 anni, che ha ripreso tutta la scena, chiedendo poi dei soldi per non diffondere il filmato ai contatti della vittima.

Impaurito, il 25enne ha effettuato un versamento di 130 euro, ma poi il falso profilo è tornato a chiedere altro denaro. Il giovane si è quindi rivolto ai carabinieri, che sono risaliti al titolare del conto su cui era stato effettuato il pagamento. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato denunciato.