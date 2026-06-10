A Perugia lo conoscono come il cane con l’orologio, perché solitamente ne indossa uno sulla zampa destra. Impossibile non ricordare la storia di questo simpatico meticcio, salito alla ribalta delle cronache nel 2024, per aver atteso fuori dal pronto soccorso dell’Ospedale di Perugia il suo padrone per ore. L’animale nel corso del tempo è diventato un po’ una mascotte in città e quando nei giorni scorsi Francesco, questo il suo nome, si è trovato in difficoltà perché il suo padrone, Italo, anziano e con disabilità motorie, era impossibilitato a fare la spesa, in tanti sono giunti in aiuto della coppia. È bastato un post di una vicina sui social e Perugia si è attivata.

“Essendo ormai estate, chiedo a chiunque sia come me affezionato a Francesco di poter ogni tanto lasciare davanti la sua porta di casa qualche bottiglia di acqua naturale, senza alcun impegno chiaramente. La porta possiede un piccolo buco nel quale poter inserire le bottiglie. Grazie di cuore a tutti” il post riportato dal Messaggero, che in pochissimo tempo, è stato condiviso da oltre 300 persone, ottenendo più di mille like. In tantissimi hanno offerto il loro aiuto, con acqua, crocchette e scatolette da passare nella gattaiola. Un aiuto, ovviamente, anche per il padrone per cui sono stati centinaia gli auguri di pronta guarigione. È intervenuto anche lo Sportello a quattro zampe, finché la notizia è arrivata a palazzo dei Priori, con i servizi sociali che hanno preso in carico le difficoltà dell’uomo e del suo cane, con l’impegno di occuparsi di entrambi.