Undici bambini di età compresa tra due e tre anni sono morti nel naufragio di migranti avvenuto mercoledì scorso davanti alle coste tunisine di Salakta, nel governatorato di Mahdia.

Lo ha dichiarato il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi alla radio locale Mosaique fm, precisando che nell’episodio hanno perso la vita anche 15 donne e 14 uomini, per un totale di 40 morti.

La Guardia costiera ha tratto in salvo 30 migranti, tra cui un bambino di tre anni, 11 donne e 18 uomini. La barca in ferro, carica di migranti subsahariani, secondo fonti locali, era partita dalle coste tunisine.

Dal 2014 ad oggi proprio in queste acque si contano almeno 32.803 morti o dispersi stando ai dati forniti dall’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. A bordo della piccola imbarcazione sovraffollata erano stipate una settantina di persone.