Un gatto è stato messo in vendita su Vinted, la popolare piattaforma dove comprare e vendere on line oggetti di seconda mano. A volersi disfare del micio, un esemplare di tre anni, è stato un venditore che lo ha messo sul mercato per sole 30 sterline. Abi Left, fondatrice dell’organizzazione benefica britannica Left Paw Cat Rescue di Kings Heath, sobborgo della zona sud di Birmingham, ha notato l’annuncio ed è subito intervenuta per salvarlo.

Left ha fatto sapere che “non è la prima volta” che si verifica un episodio del genere, ma che ora l’animale è “sano e salvo” ed è stato affidato a una famiglia. In una dichiarazione, Vinted è intervenuta sul caso: “Non tolleriamo assolutamente questo tipo di comportamento” e ha aggiunto che l’annuncio è stato rimosso dalla piattaforma. Left ha affermato che il venditore neanche le ha fatto domande prima di consegnare il gatto. “Non ho nemmeno detto di essere di un centro di soccorso, non ha fatto alcun controllo, era solo molto, molto felice di consegnarmi il micio”. Ha aggiunto che il gatto era “molto spaventato” e ha continuato a nascondersi dai suoi genitori affidatari per giorni.