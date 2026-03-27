Fuga col brivido e poi il risvolto inatteso e beffardo. Nella giornata di ieri due giovani hanno rubato una Fiat 500X parcheggiata in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. I due ladri sono immediatamente fuggiti con l’auto eludendo anche l’alt dei carabinieri, che hanno ingaggiato un inseguimento fino a una strada senza uscita. A quel punto i due rapinatori, messi alle strette, hanno abbandonato l’auto fuggendo a piedi.

Un’altra fuga finita male

I due hanno cercato di seminare i militari scavalcando un cancello, non sapendo però che con quella mossa si sarebbero involontariamente consegnati ai carabinieri. Una volta dentro, infatti, si sono ritrovati nella stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, che in quel momento si trovavano proprio nel cortile e hanno provveduto così a uno degli arresti più semplici di sempre. Si è poi scoperto che i due ladri erano stati arrestati anche pochi giorni prima. Ddopo aver rubato una 500, nell’agitazione del momento, si erano dimenticati di rimuovere il bloccasterzo finendo dritti contro un muro: ancora una volta una fuga “fantozziana” finita nel peggiore dei modi.

A quanto pare, i due rapinatori, nonostante le discutibili capacità, non sono nuovi a reati di questo tipo. Il 6 febbraio scorso, per esempio, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Il 3 giugno 2025, entrambi sono finiti in manette per il furto di una lancia Y lungo corso Garibaldi a Pollena Trocchia. Inseguiti dai carabinieri di Cercola, erano stati bloccati e arrestati. Nel 2021 a via Gianturco, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggioreale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre e un complice 42enne.