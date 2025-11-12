Era la notte di Capodanno del 2019, quando a Milano un ponteggio montato per ristrutturare un edificio scolastico si era trasformato in un aiuto per i ladri a entrare in un appartamento privato, sfondando la cassaforte, al cui interno c’erano gioielli per 166mila euro, tra orologi, collier, bracciali, perle e anelli. Affittuario dell’abitazione un manager, vedovo, che dopo il furto aveva citato in giudizio sia il Comune di Milano, committente dei lavori, sia la ditta che aveva montato l’impalcatura. E la sua scelta si è rivelata giusta, perché la Cassazione ha stabilito che a risarcire il danno saranno il Comune e la ditta che aveva installato l’impalcatura. Una decisione che farà scuola.

La Cassazione: “Chi lascia un accesso ai ladri ne è corresponsabile”