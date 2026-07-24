Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un’abitazione che lo ha sorpreso a rubare in casa. L’episodio è accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l’uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell’Europa dell’Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall’abitazione da carabinieri di Palagonia.

Attualmente il malvivente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona.