È partito dal deserto texano il volo suborbitale della capsula New Shepard di Blue Origin con un equipaggio tutto al femminile, il primo dai tempi del volo spaziale in solitaria di Valentina Tereshkova nel 1963. A bordo ci sono la pop star Katy Perry, la fidanzata di Jeff Bezos Lauren Sanchez, l’anchor di Cbs Gayle King, l’ex scienziata della Nasa Aisha Bowe, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica Amanda Nguyen. Il volo NS-31 è durato in tutto 11 minuti ed ha portato le sei turiste spaziali appena sopra la linea di Kármán (il confine tra atmosfera e spazio a 100 chilometri di altezza) per sperimentare la microgravità.

Dopo aver fluttuato e gioito nello spazio, le sei donne dell’equipaggio tutto al femminile sono rientrate a terra. La navetta New Shepard è atterrata come da programma nel deserto texano con i suoi tre paracaduti dispiegati.