Sugli smartphone per qualche ora qualcosa ha rimpiazzato pane e orecchiette dal podio delle celebrità locali di Altamura, grosso e noto comune del circondario metropolitano di Bari.

Prima l’ha imbrattata con la vernice spray

Si tratta di una macchina, l’auto di un tizio vittima dell’efferata ritorsione della compagna per un tradimento. Approfittando del fatto che fosse al lavoro, Lady Vendetta ha preso di mira la sua Bmw parcheggiata.

Prima l’ha imbrattata con la vernice spray con ovvi insulti d’occasione, tipo “traditore”. Non contenta, ha deciso di utilizzare la Bmw come bacheca ambulante di post: la macchina infatti è stata ricoperta con i figli stampati delle chat intercorse fra gli amanti, fino ad allora clandestini.

“Sputtanamentoooo!”: tutta Altamura se ne è dovuta accorgere, prima che i social si incaricassero di informare il resto dell’Italia connessa. La donna ha consumato la sua vendetta, non c’è dubbio: saprà affrontarne le conseguenze? Rischia grosso perché ha commesso dei reati, dai danneggiamenti alla divulgazione di chat private.